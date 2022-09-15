Ульяновск, 27 мая, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Федеральный оргкомитет «Единой России» по предварительным выборам 27 мая 2016 года принял решение об аннулировании регистрации участника из Ульяновской области Алсу Балакишиевой.

По словам секретаря генерального совета партии Сергея Неверова, отмена результатов предварительного голосования связана с возбуждением в отношении Балакишиевой уголовного дела и обвинением ее в получении взятки.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая на предварительном голосовании на тот момент еще вице-спикер Законодательного собрания Ульяновской области Алсу Балакишиева вошла в четверку лидеров с 33% набранных голосов по общеобластному списку, а также заняла второе место по Радищевскому одномандатному округу №188.

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На следующий день после голосования СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Балакишиевой по ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

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Балакишиеву обвиняют в том, что она получила взятку в 500 тыс. рублей от представителей одной из строительных фирм. Взамен она обещала этой компании содействие при получении госконтрактов на ремонт объектов жилого фонда. Следствие полагает, что этот случай мздоимства может быть не единственным в карьере Балакишиевой.

Спустя несколько дней после возбуждения уголовного дела Законодательное собрание лишило Балакишиеву депутатских полномочий, а региональное отделение «Единой России» приостановило ее членство в партии.

В настоящее время Балакишиева находится под домашним арестом.