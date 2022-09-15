Вашингтон, 15 сентября, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Министерство обороны США заключило контракт с компаниями Raytheon и Lockheed Martin на закупку более 1,8 тысячи противотанковых ракетных комплексов Javelin для последующей поставки их Киеву. Об этом сообщает 15 сентября пресс-служба Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM ПТРК Javelin

«Армия заключила производственный контракт на общую сумму $311 миллионов на поставку более 1800 комплексов Javelin», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данная закупка «является частью дополнительных ассигнований для Киева», контракт предусматривает пополнение запасов ВСУ.