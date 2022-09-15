Ош, Киргизия, , 17:12 — REGNUM Депутаты парламента Киргизии требуют запретить открытие в южной столице республики, городе Оше офиса «Азаттыка» — киргизского филиала «Радио свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом народные избранники заявили на заседании законодательного собрания 15 сентября.

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По словам парламентариев, местные жители грозятся устроить акции протеста против открытия прозападного СМИ, поскольку считают его необъективным и способным спровоцировать ещё один межнациональный конфликт на юге республики.

«В 2010 году «Азаттык» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) освещал июньские события предвзято и однобоко. В будущем на границах с Таджикистаном и Китаем могут возникнуть проблемы. Нужно считаться с мнением народа и запретить открытие этого офиса», — подчеркнул депутат Айбек Осмонов.

Коллегу поддержала Надира Нарматова, которая сообщила о том, что ей тоже звонили избиратели, выступающие против появления представительства «Радио свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), и потребовали «не подливать масла в огонь».

А депутат Шайлообек Атазов заявил о том, что в июне 2010 года сотрудники «Азаттыка» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) «заходили в махалли (мусульманские общины) и стравливали народ».

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2010 года в городе Ош произошел бытовой конфликт, переросший в вооруженное противостояние между гражданами киргизской национальности и этническими узбеками, проживающими на юге Киргизии. Межэтнические столкновения охватили Ошскую и Джалал-Абадскую области.

Прекратить массовые беспорядки и погромы местным властям удалось 15 июня 2010 года. Комендантский час в южных регионах страны действовал вплоть до 10 августа 2010 года.

По официальным данным, в результате столкновений погибли свыше 400 человек, более тысячи стали вынужденными переселенцами.

* СМИ, признанное в России иностранным агентом