Депутаты требуют не открывать филиал американского СМИ на юге Киргизии
Ош, Киргизия, 15 сентября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Депутаты парламента Киргизии требуют запретить открытие в южной столице республики, городе Оше офиса «Азаттыка» — киргизского филиала «Радио свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом народные избранники заявили на заседании законодательного собрания 15 сентября.
По словам парламентариев, местные жители грозятся устроить акции протеста против открытия прозападного СМИ, поскольку считают его необъективным и способным спровоцировать ещё один межнациональный конфликт на юге республики.
«В 2010 году «Азаттык» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) освещал июньские события предвзято и однобоко. В будущем на границах с Таджикистаном и Китаем могут возникнуть проблемы. Нужно считаться с мнением народа и запретить открытие этого офиса», — подчеркнул депутат Айбек Осмонов.
Коллегу поддержала Надира Нарматова, которая сообщила о том, что ей тоже звонили избиратели, выступающие против появления представительства «Радио свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), и потребовали «не подливать масла в огонь».
А депутат Шайлообек Атазов заявил о том, что в июне 2010 года сотрудники «Азаттыка» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) «заходили в махалли (мусульманские общины) и стравливали народ».
ИА REGNUM напоминает, что в июне 2010 года в городе Ош произошел бытовой конфликт, переросший в вооруженное противостояние между гражданами киргизской национальности и этническими узбеками, проживающими на юге Киргизии. Межэтнические столкновения охватили Ошскую и Джалал-Абадскую области.
Прекратить массовые беспорядки и погромы местным властям удалось 15 июня 2010 года. Комендантский час в южных регионах страны действовал вплоть до 10 августа 2010 года.
По официальным данным, в результате столкновений погибли свыше 400 человек, более тысячи стали вынужденными переселенцами.
* СМИ, признанное в России иностранным агентом