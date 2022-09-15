Москва, , 17:08 — REGNUM Запад пытается оказать санкционное давление на Россию не только напрямую, но и косвенно, через третьи страны, считает сенатор Виктор Бондарев.

Карта «Мир»

Как сообщало ИА REGNUM, США планируют оказать давление на банки из Турции, которые начали работать с российской платёжной системой «Мир».

«Турция, хоть и кооперируется со странами запада во многих вопросах, к санкциям против нас не присоединилась. Турецкие банки продолжают взаимодействовать с российской платёжной системой «Мир». И сейчас США и Евросоюз увеличивают давление на Турцию с требованием пресечь взаимодействие с Россией по линии финансовых операций», — отметил Бондарев в своём телеграм-канале.

Парламентарий напомнил, что Турция не стала вводить санкции против России, хотя является членом НАТО.

«МИД Турции заявил, что Анкара давно придерживается только санкций, введённых на уровне ООН, а не индивидуальных санкций американцев или отдельных европейских стран. Полагаю, что давление на Турцию усилится, но надеюсь, что нашим турецким контрагентам по линии финансовых операций хватит разума и мужества стоять на своём», — заключил Бондарев.

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