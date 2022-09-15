Пекин, 15 сентября 2022, 16:57 — REGNUM России и Китаю необходимо укреплять координацию в рамках Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других международных механизмов, заявил 15 сентября председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС.
«Необходимо укреплять координацию в рамках ШОС, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), БРИКС и других международных организаций и механизмов», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин также призвал «укреплять солидарность и взаимное доверие между всеми сторонами и расширять практическое сотрудничество».