Варшава, 15 сентября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Польша может требовать репарации не только от Германии, но и от России, поскольку СССР тоже являлся участником Второй мировой войны, заявил 15 сентября польский президент Анджей Дуда в интервью изданию Wprost.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал

По его словам, Россия присоединилась к войне, которую Германия начала против Польши.

«Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России», — заявил Дуда.

При этом он пояснил, что если кто-то думает, что таким образом Польша провоцирует конфликт, то такой человек должен спросить «у немцев, почему они спровоцировали этот конфликт в 1939 году».