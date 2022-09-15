Кишинёв, , 16:20 — REGNUM Правительство Молдавии, после ряда неудач, всё же сумело запустить сайт по поиску и продаже дров для населения. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает пресс-служба правительства Молдавии.

Молдавия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сайт по поиску и продаже дров называется lemne. md (lemne переводится с румынского как «дрова»). На данном сайте граждане Молдавии смогут узнать где, за сколько и как купить дрова.

Напомним, что неспособность запустить такой сайт уже стоила портфеля министру окружающей среды Юлиане Кантараджиу.

Ситуация с энергоносителями в Молдавии критическая — страна не может платить за газ из-за перманентных финансовых трудностей. Населению предложено топить дровами, при этом установлен лимит — не более 5 кубометров дров на одно домохозяйство.