Киев, 15 сентября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Концерты музыкантов из б. УССР отменяют в Европе, так как считают их фашистами. Об этом заявил солист группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, сообщает 15 сентября издание «Страна».

Фашисты греются у костра. 1941

Концерт Скрипки отменили в немецком Гамбурге. По словам музыканта, запрет выступлений происходит «под эгидой, что [граждане б. УССР]— это фашисты».

Он добавил, что из-за «длинных рук Кремля» музыкантам из б. УССР не позволяют петь на родном языке.

Издание отмечает, что случай со Скрипкой — не единственный. Ранее об отмене концерта в Милане сообщил поэт Сергей Жадан, участник группы «Жадан и собаки». Во время выступления он собирался просить деньги для ВСУ.

Читайте также: Киевский режим повторяет действия нацистов времен Второй мировой — мнение