Нарьян-Мар, , 19:53 — REGNUM Угрозы, которые киевские власти высказывают в адрес людей, получивших российские паспорта, напоминают поведение нацистов времен Второй мировой войны. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил депутат Ненецкого окружного собрания Михаил Райн (КПРФ).

Киевский режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Такое уже не впервые в истории. Киевский режим собирается отомстить коллаборационистам, в которые записали учителей, сотрудников администраций и жилконтор и вообще тех, кто получил российские паспорта. Арестович обещает вешать и сажать, грозит самосудом местного населения. Это очень похоже на поведение киевских националистов во время Второй мировой войны. Тогда немецко-фашистские, а на юге — и румынские оккупанты, расправлялись с теми, кто сотрудничал с советскими властями в предвоенные годы с 1939 по 1941 — секретарями партийных комитетов, председателями исполкомов, руководителями колхозов и совхозов… Правда, развязка для националистов и фашистов тогда всё равно наступила, когда советские войска в октябре 1944 года полностью освободили УССР от фашистских захватчиков. Об этом Арестович, видимо, не знает», — напомнил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме возмущены заявлением советника главы офиса Зеленского Арестовича о преследовании граждан, получивших паспорта РФ.