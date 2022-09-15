Керчь, Крым, 15 сентября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Приговор в отношении участников организованной группы в составе 19 человек, занимавшейся проведением подпольных азартных игр, вынес суд в Керчи. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

На скамье подсудимых оказались 18 человек, один из участников группы скончался, дело в отношении него прекратили.

Как установлено судом, двое жителей Керчи организовали незаконные азартные игры в период с января по май 2019 года в залах виртуальных игровых автоматов. Дин из участников контролировал работу залов виртуальных игровых автоматов, начислял заработную плату, подбирал персонал, производил инструктаж, аккумулировал денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, и передавал их второму руководителю преступного сообщества. 17 подсудимых, являясь членами группы, исполняли функции администраторов в залах виртуальных игровых автоматов.

Общий незаконный доход, который получили организаторы казино, превысил 47 млн рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя одного из подсудимых приговорил к одному году десяти месяцам лишения свободы, второго подсудимого — к одному году пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, освободив их от наказания в связи с его отбытием. Ещё 16 подсудимых получили наказание в виде лишения свободы от десяти месяцев до одного года пяти месяцев условно с испытательным сроком от десяти месяцев до одного года двух месяцев.