Вашингтон, 15 сентября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Вашингтон намерен поставить киевскому режиму новую партию вооружений, включая передовые ракетные системы. Об этом 15 сентября заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби в интервью телеканалу MSNBC.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Это будет передача им тех вооружений и техники, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге», — сказал Кирби.

По его словам, поставки будут включать в себя артиллерию и «продвинутые ракетные системы».

Как ранее сообщало, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США станут стороной конфликта в бывшей УССР, если поставят Киеву ракеты большой дальности.