Цхинвал, 15 сентября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Депутаты парламента Южной Осетии в ходе заседания 15 сентября проголосовали за отставку Алана Тадтаева с поста спикера законодательного органа. Об этом сообщает агентство «Рес».

Parliament-osetia.ru Заседание парламента Северной Осетии

По данным журналистов, глава парламента написал заявление о сложении полномочий. Причину такого решения он не объяснил.

«В течение нескольких лет я всячески пытался договориться с депутатами всех фракций, шёл на уступки, лишь бы парламент начал нормально функционировать, но всё тщетно. Я снимаю с себя полномочия председателя парламента в надежде, что депутаты начнут работать для народа, который их избрал», — сказал Тадтаев.

Он остаётся депутатом парламента. Сегодня планируется избрать нового спикера.

Напомним, Тадтаев состоит в партии «Единая Осетия», которая на выборах 2019 года потеряла большинство в парламенте, получив 14 мест из 34. Действующий президент республики Алан Гаглоев является лидером партии «Ныхас», у которой четыре места в парламенте.