Вашингтон, , 15:41 — REGNUM Рейтинг одобрение президента США Джо Байдена вырос за последние дни в значительной степени, сообщает 14 сентября со ссылкой на опрос общественного мнения The Washington Times.

Джо Байден Gage Skidmore

Как показал опрос общественного мнения, проведенный The Associated Press и NORC Center for Public Affairs Research, в течение прошедшего лета рейтинг американского президента достиг самой низкой оценки в 36%. Тем не менее поддержка Байдена восстановилась с этого показателя до 45%, в значительной степени благодаря восстановлению поддержки со стороны демократов всего за два месяца до ноябрьских промежуточных выборов.

Во время летних месяцев, когда цены на бензин достигли пика, со всей очевидностью встал вопрос о возможности резкого проигрыша республиканцам.

Однако, отмечает издание, после ряда успехов демократов в законодательной сфере, американские граждане стали благосклоннее относиться к Байдену, опасаясь возможной альтернативы демократам.

Рейтинг одобрения президента по-прежнему невысок: 53% взрослого населения США не одобряют его, а экономика по-прежнему является слабой стороной Байдена. Только 38% одобряют его экономическое лидерство, поскольку страна сталкивается с упорно высокой инфляцией, а республиканцы пытаются сделать финансы домохозяйств осью предстоящего голосования. Тем не менее, опрос показывает, что Байден и его коллеги-демократы набирают силу.