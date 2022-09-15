Санкт-Петербург, 15 сентября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Финский залив, река Нева, Ладожское и Онежское озера — настоящие символы Северо-Запада России. Но, как это часто бывает с водными объектами, в бассейне которых расположены крупные города, человеческий фактор оказывает существенное влияние на их экологическое состояние. Решить проблемы помогает национальный проект «Экология».

Дарья Драй ИА REGNUM Финский залив

Уже завтра, 16 сентября, в Санкт-Петербурге состоится совещание по вопросу выработки механизмов и подходов комплексного экологического оздоровления и защиты их водной системы. В работе примут участие представители Минприроды России и Федерального агентства водных ресурсов, руководители профильных органов исполнительной государственной власти прионежских и приладожских регионов, а также Калининградской области и представители научного сообщества. Эксперты обсудят, каким образом следует ответить на имеющиеся угрозы экологическому состоянию региона, сообщает платформа берегдобрыхдел. рф.

«Для людей необходима комфортная и безопасная среда для жизни. Наша задача, задача государства, обеспечить людям такие условия. В 2025 году по указанию президента России Владимира Путина будет сформирован единый федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов Российской Федерации, в который войдут в том числе и существующие федеральные проекты «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов».

При формировании нового проекта будет использован бассейновый принцип, поэтому крайне важно вести планирование в диалоге не только с нашими коллегами из профильных федеральных и региональных министерств и ведомств, но и непосредственно с представителями науки и, главное, с гражданским обществом», — рассказал о важности предстоящего совещания директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов, экономики природопользования и управления федеральным имуществом Минприроды России Роман Минухин.

В поддержку национального проекта «Экология» реализуется федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов». Мероприятия федерального проекта проходят и на территориях Ленинградской, Псковской, Вологодской и Калининградской областей, а также города Санкт-Петербурга. В этих субъектах уже расчищено больше 39 километров русел рек, а суммарное количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, составило свыше 137 тысяч человек.

В начале сентября несколько десятков волонтеров очистили от бытового мусора береговую линию карьера «Прозрачный» в Калининградской области. Общими усилиями удалось собрать 7 кубометров отходов. Специализированных предприятий в Калининградской области пока не хватает, поэтому часть собранного стекла и пластика вымыли, вычистили и приготовили для транспортировки на мусороперерабатывающие заводы «большой России». У волонтеров обширные планы: со временем они хотят популяризовать раздельный сбор мусора и создать такие предприятия в самом регионе.

Курс на бережное отношение к природе и экологическую защиту набирает популярность по всей стране. Ярким примером этому служит акция «Вода России». К концу этого августа к ней присоединилось уже 850 тысяч волонтеров. Несмотря на окончание теплого сезона, активисты планируют организовать еще множество уборок берегов водоемов, в том числе и на Северо-Западе.

Так, 17 сентября на границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга состоится масштабный субботник в рамках Всероссийской волонтерской акции «Вода России». Добровольцы и неравнодушные местные жители очистят от мусора побережье Финского залива. Инвентарь для уборки выдадут на месте. Всех гостей мероприятия ждут вкусная еда, развлечения, конкурсы, образовательная программа и выступления музыкантов.

«Сохранение экосистемы Финского залива и Ладожского озера — одна из наших основных совместных задач с Санкт-Петербургом. Очистка водоемов в границах агломерации — это вопрос не только экологический, но и социальный, политический и экономический.

Сегодня Ленинградская область предложила создать экосовет по вопросу сохранения экологии Невско-Ладожского бассейна со всеми регионами, осуществляющими водозабор и сброс стоков в водную систему. Также Совет Федерации поддержал нашу инициативу о разработке федерального проекта по экологическому оздоровлению и защите восточной части Финского залива и Ладожского озера по примеру нацпроекта защиты озера Байкал.

В любых условиях и при любых обстоятельствах мы будем продолжать природоохранную работу, чистота и сохранение залива для нас очень важны», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Каждый из нас рад внести вклад не только в историческое и культурное наследие страны, но и в экологию», — отметил глава «Экологической защиты» Вадим Баранов.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно по нацпроекту «Экология» проходит Всероссийская акция «Вода России». На сегодняшний день она является крупнейшим волонтерским экологическим проектом в стране, объединившим уже более 8 миллионов человек.

Только за 2022 год в эко-субботниках в рамках акции «Вода России» поучаствовало более 850 тысяч добровольцев, которые провели 16 000 мероприятий. География акции включает в себя все 85 регионов нашей необъятной Родины. Волонтерами было очищено 10 300 водоёмов, а количество собранных в этом году отходов превышает 113 тысяч м³ — такой объем вмещают 150 тысяч мусорных контейнеров. Стать волонтером акции или организовать субботник на своем любимом водоеме можно на сайте берегдобрыхдел. рф.