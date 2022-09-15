Ереван, , 15:30 — REGNUM 192 жилых дома в Армении получили повреждения за два дня боёв на границе с Азербайджаном. Об этом 15 сентября сообщил на пресс-конференции замминистра территориального управления и инфраструктур республики Ваче Тертерян.

«В ряде районов наблюдались перебои с электроснабжением, которые были быстро ликвидированы. Остаются проблемы с электричеством в районе Неркин Шоржа, в этом направлении работа продолжается», — сообщил замминистра.

Он добавил, что также были повреждены нежилые здания и постройки, автомобили, в том числе кареты скорой помощи. По некоторым дорогам затруднён проезд.

Тертерян отметил, что инвентаризация ущерба продолжается.

Стоит отметить, что обстановка на азербайджано-армянской границе сохраняется относительно спокойной. В Армении сообщили о 105 погибших военнослужащих, в Азербайджане — о 71.

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