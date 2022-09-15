Шебекинский район, Белгородская область, 15 сентября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Четыре школы в Шебекинском горокруге переводят на дистанционное обучение по решению антитеррористической комиссии Белгородской области. Об этом 15 сентября сообщил глава администрации муниципалитета Владимир Жданов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школьный класс

Из-за обстановки на границе, заниматься онлайн будут ученики Красненской, Мешковской, Муромской и Новотаволжанской школ. Все остальные образовательные учреждения продолжат работу в обычном формате, однако родители вправе обратиться в администрацию школы для перевода своего ребёнка на дистант.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за неспокойной обстановки вдоль границы с б. УССР онлайн-обучение ввели в 10 км зоне в Шебекинском горокруге.