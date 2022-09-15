Бухарест, , 15:15 — REGNUM Сильный пожар произошел днем 15 сентября в районе крупной гидроэлектростанции Турну в уезде Вылча на юго-западе Румынии. Об этом пишет бухарестская газета Jurnalul.

Пожар Pixabay.com

По предварительным данным, возгорание произошло в одном из работающих блоков станции. Огонь быстро распространился на расположенные неподалеку здания, включая диспетчерские пункты и хозяйственные помещения.

На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов. Сообщений о жертвах не поступало.

ГЭС в Турну снабжает электричеством тысячи населенных пунктов в нескольких регионах Румынии.