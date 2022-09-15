Сеул, 15 сентября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Посол Южной Кореи Чо Тхэ Ён призвал КНДР вернуться за стол переговоров, подчеркнув, что у Пхеньяна нет другого выбора. Об этом южнокорейский посол заявил в интервью Yonhap News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Корея

Дипломат призвал правительство Северной Кореи вернуться за стол переговоров, договориться о денуклеаризации, оставив дверь открытой для консультаций по гуманитарным вопросам.

Напомним, на прошлой неделе Верховное народное собрание приняло закон, позволяющий КНДР наносить автоматический ядерный удар по противнику в случае угрозы безопасности государства.

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Посол отметил, что затворническое государство завершило «технические приготовления» для проведения ядерных испытаний, акцентировав внимание на том, что для их проведения нужно лишь «политическое решение».

Чо Тхэ Ён также призвал Пхеньян обсудить с Сеулом «смелую инициативу», предложенную южнокорейским президентом Юн Сок Ёлем и направленную на оказание КНДР всесторонней экономической помощи в обмен на шаги по денуклеаризации.