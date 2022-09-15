Санкт-Петербург, 15 сентября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Швейцарские золотые часы, инкрустированные бриллиантами, пыталась перевезти из США через Турцию в Санкт-Петербург пассажирка самолета, сообщили 15 сентября в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

sztu. customs. gov.ru Часы Patek Philippe

Часы производства Patek Philippe обнаружили во время таможенного досмотра в международном аэропорту «Пулково». Пассажирка из США, которая добиралась до России через Турцию, пыталась пронести через «зеленый» коридор дорогостоящую вещь, заверив сотрудников таможни, что она не везёт никаких предметов, которые следует декларировать.

«Женщина пояснила, что часы получила в подарок, их цена ей не известна», — добавили в пресс-службе.

Поскольку определить точную стоимость предмета не представилось возможным, а цена аналогичных изделий может составлять более 60 тыс. долларов, Пулковской таможней принято решение о проведении таможенной экспертизы.

В таможне напомнили, что в багаже воздушным видом транспорта без уплаты таможенных пошлин можно провозить товары для личного пользования, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 10 тыс. евро.