* запрещённая в России организация

Кабул, , 14:58 — REGNUM Взяв под свой контроль Афганистан, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли множество действий, которые были истолкованы гражданами Афганистана как «персофобство» и разожгли языковые споры в этой стране. Об этом говорится в обзоре агентства «Шафакна».

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Последним по времени явился случай 13 сентября, когда местные власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) демонтировали вывеску на фарси государственной больницы провинции Герат на западе Афганистана и вместо неё установила вывеску на пушту и английском языках.

Жители Герата говорят, что вывеска на фарси больницы Герата была установлена с момента её основания и звучала как «Специализированная больница Гератского региона на шестьсот пятьдесят коек», но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убрали эту вывеску и установили новую без надписи на фарси.

Государственная больница Герата является крупнейшей больницей в этой провинции и находится в ведении министерства здравоохранения Афганистана. Она также является самой старой больницей в этой провинции.

Абсолютное большинство жителей провинции Герат говорят на персидском языке, и по этой причине считают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «оскорбили» их культуру и язык, убрав надпись на фарси с вывески крупнейшей городской больницы.

С каких вывесок удалены надписи на персидском языке?

Удаление надписи на фарси в Герате — не первый случай подобных мер, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпринимал аналогичные действия в разных провинциях и всегда игнорировал протесты.

В марте этого года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убрали персидское слово «донешгох» (университет) с вывески Балхского университета в Мазари-Шарифе и заменили его аналогичным словом на пушту «пухантун».

Министерство высшего образования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступило в защиту удаления персидского термина с вывески университета и заявило, что его употребление не прописано в законе.

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Кроме того, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также удалили надписи на фарси с вывески Совета провинции Бамиан в центре Афганистана и вместо этого установили вывеску на пушту и английском языках.

Абсолютное большинство жителей провинций Балх и Бамиан говорят на фарси и считают удаление персидского языка с официальных вывесок символом «лингвистических предрассудков» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Персидская монета. XVIII в. Sailko

Помимо этих случаев, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалили надписи на персидском языке с большинства вывесок в государственных учреждениях, парках, на улицах и в других общественных местах и установили эти вывески либо только на пушту, либо на пушту и английском языках.

Продолжение персофобства

Языковые споры в Афганистане всегда были горячими и напряжёнными, но с приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) эти споры не только прекратились, но разгорелись вновь.

В конституции Исламской Республики Афганистан персидский и пушту языки были упомянуты как официальные языки страны, но носителям других языков также было разрешено развивать и пропагандировать свои языки, издавать литературу на них и проводить мероприятия.

Но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили республиканскую конституцию аннулированной, и заявили, что в стране действуют некоторые части конституции периода короля Захир Шаха, но позднее лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Хайбатулла заявил, что законы, принятые людьми, не действительны в стране, но есть «Только закон Бога».

Сейчас, в отсутствие какого-либо закона, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) каждый день уничтожают вывески на фарси правительственных учреждений в провинциях, где большинство жителей говорят на персидском языке.

Культурологи, поэты и журналисты Афганистана считают удаление талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) персидского языка с вывесок государственных учреждений и общественных мест продолжением «персофобской» политики и говорят, что теперь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят проводить эту политику «силой оружия».

Муджиб Мехрдад, один из известных поэтов Афганистана, написал в ответ на удаление персидского слова «университет» с вывески Балхского университета: «Персофобства, одним из проявлений которой была статья 16 конституции, придерживались в той или иной степени и моджахеды, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и коммунисты, и республиканцы».

Аюб Арвин, известный афганский журналист и писатель, также называет эти действия «персофобством», а некоторые другие даже считают их попыткой определённой этнической группы уничтожить персидский язык в Афганистане.

Удаление персидского языка с вывесок и игнорирование языковой идентичности афганских граждан является частью «репрессивных» усилий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они пытаются сделать культуру и язык конкретного этноса и религии господствующими и свести на нет или загнать в подполье культуру, языки и религию других народов.