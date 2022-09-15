Бухарест, 15 сентября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Из-за сильнейшей за последние 50 лет засухи, зафиксированной на большей части территории Румынии, сразу в 38 уездах страны пострадало около 600 тыс. гектаров плодородной почвы. Об этом 15 сентября со ссылкой на сообщение румынского министерства сельского хозяйства пишет бухарестская газета Jurnalul.

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По данным экспертов, наибольший ущерб агропромышленному комплексу небывалая жара принесла в уездах Арджеш, Бакэу, Васлуй, Нямц, Олт и др. В ряде регионов практически уничтожен урожай пшеницы, ячменя, овса, кукурузы и подсолнечника. Общий ущерб оценивается в сотни миллионов долларов.

Как ожидается, в ближайшее время правительство Румынии рассмотрит вопрос о выделении дополнительных денег для компенсации соответствующих убытков агропромышленным предприятиям и частным фермерским хозяйствам. При этом ранее румынский премьер-министр Николае Чукэ заявлял об отсутствии необходимых средств в государственном бюджете.

Напомним, в период с июня по август 2022-го года десятки регионов Румынии оказались во власти циклона, принесшего жаркий воздух из пустыни Сахара. В результате столбик термометра в ряде областей не опускался ниже +37 градусов Цельсия.