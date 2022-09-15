Москва, , 14:53 — REGNUM Фондовый рынок США продолжает находиться в перегретом состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявила заместитель директора Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Бондаренко.

Фондовая биржа США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во вторник 12 сентября рынок США рухнул на рекордные 4,3%. Такие обвалы очень редки и свидетельствуют о резкой смене настроения участников, ожиданиях форсированного повышения ставок со стороны ФРС. Несмотря на это падение, фондовый рынок США продолжает находиться в перегретом состоянии, капитализация публичных компаний к ВВП приближается к 200%, что намного превышает пузырь доткомов в 2000 году, — сказала Бондаренко. — На фоне отсутствия у ФРС успехов по контролю над инфляцией и отрицательных фактических ставок на долговом рынке США большие капиталы будут продолжать уходить с фондового рынка США в направлении тихих гаваней или высоких рисков/доходностей».

По ее словам, наблюдаемое падение можно рассматривать как начало долгосрочного тренда на сдувание пузыря, которое может продлиться до I квартала 2023 года и далее.

«В ближайшее время не стоит ожидать кардинального улучшения ситуации и роста на американском рынке — для этого просто нет свободных денег, а включение печатного станка лишь больше разгонит инфляционные ожидания, — полагает Бондаренко. — В текущей ситуации для американской экономики нет хорошего решения, придется выбирать из двух плохих, и, скорее всего, в жертву будет принесен фондовый рынок, который продолжит сдувание пузыря избыточной ликвидности и запустит череду банкротств. У ФРС осталось не так много возможностей повышать ставку, а ближайшее повышение, возможно, станет последним столь существенным повышением, которое осталось в запасе у регулятора, чтобы хоть как-то взять под контроль рост цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Дорофеев заявил, что в настоящее время размеры долговой проблемы в США несопоставимо больше, чем 50 лет назад.

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