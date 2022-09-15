Биелина, Босния и Герцеговина, 15 сентября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Сербия и Республика Сербская (Босния и Герцеговина) отмечают 15 сентября День сербского единства, свободы и национального флага. На центральных торжествах, которые в этому году проходят в городе Биелина в Республике Сербской, присутствуют президент Сербии Александр Вучич, член Президиума БиГ от сербов Милорад Додик, президент Республики Сербской Желька Цвиянович и патриарх Сербский Порфирий.

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По словам патриарха Порфирия, национальный флаг является видимым символом единства и духовной идентичности сербского народа.

«Наш флаг указывает на то, кто мы, по какому пути движемся и куда мы должны идти», — процитировало агентство «Танюг» слова патриарха Порфирия.

Президент Сербии Александр Вучич со своей стороны отметил, что сегодня чрезвычайно важно, чтобы сербский народ осознал серьезность вызовов, с которыми он сталкивается.

«Напали на Косово и Метохию, любой ценой хотят отнять южный край из наших рук. Они не говорят почему, они всего лишь хотят довершить то, что уже давно было начато», — сказал Вучич, подчеркнув, что Сербия не отдаст «ни одной пяди нашей земли».

Напомним, что День сербского единства, свободы и национального флага отмечается 15 сентября, в память о дате, когда в 1918 году был осуществлен прорыв Салоникского фронта.