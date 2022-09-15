Москва, 15 сентября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Правительство РФ создаст гибкое нормативное регулирование для аграриев. Об этом 15 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Сегодня также рассмотрим ряд вопросов по созданию гибкого нормативного регулирования для аграриев. По поручению президента правительство продолжает работу по привлечению в оборот земель сельхозназначения. Такие участки не просто заброшены, но зачастую даже не оформлены должным образом за последние 30 лет», — заявил Мишустин.

«В ряде российских субъектов они составляли до четверти общей площади региона. Подготовлены изменения в закон, которые должны ускорить их возвращение в оборот. Для этого уточняем порядок признания муниципальной собственности на невостребованной земельной доле, хозяева которой устранились от владения ими», — указал он.

По его словам, такие участки органы местного самоуправления смогут в течение двух лет передавать в аренду.

«Эти решения помогут предоставить предпринимателям десятки тысяч гектаров земли для ведения сельского хозяйства. И позволит стимулировать деловую активность в российском агропромышленном комплексе, о важности которой говорил президент», — подчеркнул премьер-министр.