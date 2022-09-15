Десятки тысяч гектаров земли станут доступны для сельского хозяйства
Москва, 15 сентября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Правительство РФ создаст гибкое нормативное регулирование для аграриев. Об этом 15 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Сегодня также рассмотрим ряд вопросов по созданию гибкого нормативного регулирования для аграриев. По поручению президента правительство продолжает работу по привлечению в оборот земель сельхозназначения. Такие участки не просто заброшены, но зачастую даже не оформлены должным образом за последние 30 лет», — заявил Мишустин.
«В ряде российских субъектов они составляли до четверти общей площади региона. Подготовлены изменения в закон, которые должны ускорить их возвращение в оборот. Для этого уточняем порядок признания муниципальной собственности на невостребованной земельной доле, хозяева которой устранились от владения ими», — указал он.
По его словам, такие участки органы местного самоуправления смогут в течение двух лет передавать в аренду.
«Эти решения помогут предоставить предпринимателям десятки тысяч гектаров земли для ведения сельского хозяйства. И позволит стимулировать деловую активность в российском агропромышленном комплексе, о важности которой говорил президент», — подчеркнул премьер-министр.