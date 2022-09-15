Москва, , 14:31 — REGNUM Социальный контракт зарекомендовал себя как эффективный механизм помощи семьям, оказавшихся в непростой финансовой ситуации. Об этом 15 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Летом мы увеличили максимальные размеры единовременных выплат, которые можно по нему получить, до 350 тыс. рублей (предоставляется на открытие собственного дела) и 200 тыс. рублей на личное подсобное хозяйство», — заявил Мишустин.

«В связи с этим дополнительно выделим более 3,5 млрд рублей 64 регионам страны, чтобы они могли в полной мере выполнить обязательства перед гражданами. Люди должны своевременно получать положенные им средства», — указал он.