Москва, 15 сентября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. ВСУ потеряли до 500 боевиков в результате огневых ударов в Николаевской и Херсонской областях. Об этом 15 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

По данным МО РФ, в результате массированных ударов «потери 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное Знамя и Новогригоровка Николаевской области, а также 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Сухой Ставок и Белогорка Херсонской области составили до 500 военнослужащих убитыми и ранеными». Также киевские боевики потеряли свыше 40 единиц военной техники.

Кроме того, на территории ДНР уничтожено свыше 80 националистов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.