Москва, , 14:21 — REGNUM Правительство России продолжает системно поддерживать льготную ипотеку. Об этом 15 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правительство по поручению президента продолжает системно поддерживать льготную ипотеку. Выделяет ресурсы на реализацию профильных программ — в том числе в связи со снижением ставки до 7% годовых», — заявил Мишустин.

«Сегодня направим дополнительные средства — более 56 млрд рублей. Большая часть из них пойдёт на финансирование льготной программы. Свыше 16,5 млрд — на семейную, и почти 5 млрд — на дальневосточную», — указал он.