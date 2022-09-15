Москва, 15 сентября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Правительство России продолжает системно поддерживать льготную ипотеку. Об этом 15 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Правительство по поручению президента продолжает системно поддерживать льготную ипотеку. Выделяет ресурсы на реализацию профильных программ — в том числе в связи со снижением ставки до 7% годовых», — заявил Мишустин.

«Сегодня направим дополнительные средства — более 56 млрд рублей. Большая часть из них пойдёт на финансирование льготной программы: свыше 16,5 млрд — на семейную и почти 5 млрд — на дальневосточную», — указал он.