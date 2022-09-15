Орел, 15 сентября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Инициатива главы Чечни Рамзана Кадырова о проведении «самомобилизации» в регионах должна быть не просто поддержана, нужно выработать эффективную схему её реализации. Об том корреспонденту ИА REGNUM заявил 14 сентября депутат Орловского областного совета народных депутатов, кандидат политических наук Евгений Косогов («Справедливая Россия — За правду»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Заявление Рамзана Кадырова о возможностях организации «самомобилизации» на уровне регионов считаем абсолютно обоснованным, так как уже очевидно, что наша страна и наш народ понимает необходимость в пополнении, а также создании новых воинских частей армии Российской Федерации в рамках проведения СВО», — подчеркнул собеседник агентства.

«Именно поэтому считаем целесообразным, чтобы все главы субъектов РФ совместно с законодательными собраниями регионов России подготовили в самый короткий срок законодательную базу для реализации региональной внутренней «самомобилизации», а также провели военно-полевые сборы на своей территории для подготовки и последующей отправки военнослужащих в зону СВО», — сказал Евгений Косогов.

Эксперт отметил, что в рамках СВО «кадры решают всё».

«Считаем необходимым, чтобы в каждом субъекте нашего государства именно военно-политическое руководство страны не просто поддержало данную инициативу Рамзана Кадырова, а выработало и реализовало совместно с руководством субъектов РФ эффективную региональную «самомобилизацию», так как от эффективности и скорости реализации данной инициативы зависит судьба России и её граждан!» — акцентировал Евгений Косогов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о возможности организации «самомобилизации» на уровне российских регионов. По словам Кадырова, если каждый регион обучит и укомплектует хотя бы тысячу добровольцев, это даст «внушительный военный контингент в 85 тысяч человек».