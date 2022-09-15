Подгорица, , 14:53 — REGNUM Черногорская парламентская коалиция «Демократический фронт» отвергла обвинения в том, что они получали секретное финансирование из России, которые 14 сентября выдвинул неназванный источник Госдепа США.

Лидеры «Демократического фронта» Demokratskifront.me

«Вы скорее всего перепутали нас с Миланом Роченом», — заявили представители «Демократического фронта» на своей странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, что Милан Рочен является высокопоставленным функционером Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича. В 2003—2006 он работал послом Сербии и Черногории в России. Ранее сербские СМИ опубликовали записи телефонных переговоров Рочена, которые доказывают, что на этой должности он активно лоббировал выход Черногории из союзного государства с Сербией. После того, как Черногория в 2006 году провозгласила независимость, Рочен был назначен на должность министра иностранных дел.

Неназванный представитель госдепа США ранее заявил, что Россия финансирует в Боснии и Герцеговине лидера боснийских сербов Милорада Додика и «Демократический фронт» в Черногории.