Москва, 15 сентября 2022, 14:15 — REGNUM Всемирный день безопасности пациентов пройдет в Московском речном Императорском яхт-клубе на «Красном Октябре» 19 сентября с 11:00 до 19:00.
Организаторы — Департамент здравоохранения Москвы, творческий кластер «Красный Октябрь».
Мероприятие приурочено Всемирному дню безопасности пациентов, который учрежден Всемирной организацией здравоохранения в мае 2019 года и назначен на 17 сентября. Его основная цель — повысить уровень участия общественности в обеспечении безопасности при оказании медицинской помощи, расширить понимание проблемы обеспечения безопасности пациентов и способствовать активизации действий, направленных на повышение безопасности пациентов и снижение вреда для пациентов.
Основополагающим принципом Всемирного дня безопасности пациентов является главный постулат медицины — прежде всего, не навреди. В 2022 году основной лозунг — «Лекарства без вреда».
Департамент здравоохранения города Москвы и творческий кластер «Красный Октябрь» проведут информационно-просветительские и профилактические мероприятия «Окно здоровья на Красном Октябре».
Запланировано проведение круглого стола «Лекарства без вреда» с участием главных внештатных специалистов ДЗМ, Уполномоченного по правам человека в городе Москве (по согласованию), представителей пациентских, общественных, благотворительных и волонтерских организаций, а также молодых врачей из Молодежного совета при ДЗМ.
Кроме того, гости мероприятия также смогут пройти обследования, получить консультации врачей-специалистов и научиться оказывать первую помощь в экстренной ситуации. А представители Молодежного совета при ДЗМ проведут познавательные интерактивы и мастер-классы.
Сценарный план
Работа основных точек с 11:00 до 19:00.
1 этаж:
11:00 Начало работы точки «Обучение по оказанию первой помощи на манекенах и медицинских аппаратах с помощью симуляторов» (ГБУЗ «НИИ СП им. Склифосовского ДЗМ» + ВОД «Волонтеры-медики»)
11:00 Начало работы интерактивных точек — «Ориентир на здоровье» (Молодежный совет ДЗМ)
12:00 Торжественное открытие
12:10-13:40 — круглый стол «Лекарства без вреда. Взгляд специалистов и общественников на проблему бесконтрольного приема лекарственных препаратов населением, в том числе антибиотиков».
Модератор: Браун С. Н.
Спикеры:
Журавлева М. В. — главный внештатный специалист клинический фармаколог ДЗМ.
Тяжельников А. А. — главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ.
Елагина Т. Н. — главный врач «Центра медицинской профилактики ДЗМ».
Потяева Т. А. — Уполномоченный по правам человека в городе Москве (по согласованию)
Чегодаев А. М. — Председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве (по согласованию)
Карпович Н. Н. — руководитель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» (по согласованию)
Жулев Ю. А. — сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент Всероссийского общества гемофилии (по согласованию)
Матвиевская О. В. — президент Межрегиональной общественной организации инвалидов «Московское общество рассеянного склероза (РС)» (по согласованию)
Коваль С. С. — президент благотворительного фонда «Подари солнечный свет» (по согласованию)
Титов А. Н. — и. о. председателя правления Региональной общественной организации ветеранов государственного и муниципального управления города Москвы (по согласованию)
И. С. Баранов — врач-реабилитолог, директор Центров здоровья и спорта «Savoy»
19:00 — окончание работы точек
2 этаж.
Каминный зал
УЗДГ сосудов шеи (ГБУЗ «НИИ СП им. Склифосовского ДЗМ»)
Врач-алголог, специалист по опорно-двигательному аппарату, по болям в спине, который проведет консультации, первичную диагностику и даст рекомендации. Также помогут пациентам пройти обследования по системе ОМС в «ГУТА-КЛИНИК».
Зал с балконами
Центр здоровья (ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ»)
Исследование с помощью биоимпедансометрии (ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ»)
Консультация диетологов (ОМО по диетологии)
Консультации офтальмолога (статус «Московский врач», ОМО по офтальмологии)
Консультации невролога
Консультации фониатра и оториноларинголога (НИКИ Педиатрии им. Академика Ю. Е. Вельтищева РНИМУ им. Н. И. Пирогова) — Садретдинов Виталий Маратович
Интерактивные точки — «Ориентир на здоровье» (Молодежный совет ДЗМ)
3 этаж.
Индивидуальные и групповые психологические консультации (Молодежный совет ДЗМ).