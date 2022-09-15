Москва, , 14:15 — REGNUM Всемирный день безопасности пациентов пройдет в Московском речном Императорском яхт-клубе на «Красном Октябре» 19 сентября с 11:00 до 19:00.

Организаторы — Департамент здравоохранения Москвы, творческий кластер «Красный Октябрь».

Мероприятие приурочено Всемирному дню безопасности пациентов, который учрежден Всемирной организацией здравоохранения в мае 2019 года и назначен на 17 сентября. Его основная цель — повысить уровень участия общественности в обеспечении безопасности при оказании медицинской помощи, расширить понимание проблемы обеспечения безопасности пациентов и способствовать активизации действий, направленных на повышение безопасности пациентов и снижение вреда для пациентов.

Основополагающим принципом Всемирного дня безопасности пациентов является главный постулат медицины — прежде всего, не навреди. В 2022 году основной лозунг — «Лекарства без вреда».

Департамент здравоохранения города Москвы и творческий кластер «Красный Октябрь» проведут информационно-просветительские и профилактические мероприятия «Окно здоровья на Красном Октябре».

Запланировано проведение круглого стола «Лекарства без вреда» с участием главных внештатных специалистов ДЗМ, Уполномоченного по правам человека в городе Москве (по согласованию), представителей пациентских, общественных, благотворительных и волонтерских организаций, а также молодых врачей из Молодежного совета при ДЗМ.

Кроме того, гости мероприятия также смогут пройти обследования, получить консультации врачей-специалистов и научиться оказывать первую помощь в экстренной ситуации. А представители Молодежного совета при ДЗМ проведут познавательные интерактивы и мастер-классы.

Сценарный план

Работа основных точек с 11:00 до 19:00.

1 этаж:

11:00 Начало работы точки «Обучение по оказанию первой помощи на манекенах и медицинских аппаратах с помощью симуляторов» (ГБУЗ «НИИ СП им. Склифосовского ДЗМ» + ВОД «Волонтеры-медики»)

11:00 Начало работы интерактивных точек — «Ориентир на здоровье» (Молодежный совет ДЗМ)

12:00 Торжественное открытие

12:10-13:40 — круглый стол «Лекарства без вреда. Взгляд специалистов и общественников на проблему бесконтрольного приема лекарственных препаратов населением, в том числе антибиотиков».

Модератор: Браун С. Н.

Спикеры:

Журавлева М. В. — главный внештатный специалист клинический фармаколог ДЗМ.

Тяжельников А. А. — главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ.

Елагина Т. Н. — главный врач «Центра медицинской профилактики ДЗМ».

Потяева Т. А. — Уполномоченный по правам человека в городе Москве (по согласованию)

Чегодаев А. М. — Председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве (по согласованию)

Карпович Н. Н. — руководитель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» (по согласованию)

Жулев Ю. А. — сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент Всероссийского общества гемофилии (по согласованию)

Матвиевская О. В. — президент Межрегиональной общественной организации инвалидов «Московское общество рассеянного склероза (РС)» (по согласованию)

Коваль С. С. — президент благотворительного фонда «Подари солнечный свет» (по согласованию)

Титов А. Н. — и. о. председателя правления Региональной общественной организации ветеранов государственного и муниципального управления города Москвы (по согласованию)

И. С. Баранов — врач-реабилитолог, директор Центров здоровья и спорта «Savoy»

19:00 — окончание работы точек

2 этаж.

Каминный зал

УЗДГ сосудов шеи (ГБУЗ «НИИ СП им. Склифосовского ДЗМ»)

Врач-алголог, специалист по опорно-двигательному аппарату, по болям в спине, который проведет консультации, первичную диагностику и даст рекомендации. Также помогут пациентам пройти обследования по системе ОМС в «ГУТА-КЛИНИК».

Зал с балконами

Центр здоровья (ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ»)

Исследование с помощью биоимпедансометрии (ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ»)

Консультация диетологов (ОМО по диетологии)

Консультации офтальмолога (статус «Московский врач», ОМО по офтальмологии)

Консультации невролога

Консультации фониатра и оториноларинголога (НИКИ Педиатрии им. Академика Ю. Е. Вельтищева РНИМУ им. Н. И. Пирогова) — Садретдинов Виталий Маратович

Интерактивные точки — «Ориентир на здоровье» (Молодежный совет ДЗМ)

3 этаж.

Индивидуальные и групповые психологические консультации (Молодежный совет ДЗМ).