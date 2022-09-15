* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:04 — REGNUM Глава политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре Сухейль Шахин в ответ на сообщения о попытке США перевести половину активов Афганистана в банк в Швейцарии заявил, что любое одностороннее решение в связи с этим незаконно.

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«Захваченные резервы являются собственностью афганского народа, и народ сам решает, что делать со своими резервами и как их использовать. Любое одностороннее решение относительно резервов Центрального банка Афганистана является незаконным, если только решения не принимаются по согласованию с Центральным банком Афганистана», — сказал Шахин TRT.

Ранее источники сообщали, что Вашингтон прорабатывает план по депонированию 3,5 миллиарда долларов арестованных активов Афганистана в «Банк международных расчётов» и распределению этих денег под контролем группы международных экспертов.

С другой стороны, источники новостей сообщили телеканалу «Кейбл Ньюс», что администрация президента США Джо Байдена на днях объявит имена членов международной комиссии, которая должна контролировать расходование 3,5 миллиарда долларов из активов Афганистана.

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По словам источников, помимо представителей американского и швейцарского правительств, в совет по контролю за расходованием этих средств также войдут ряд афганцев с гражданством США или других западных стран.

Некоторые источники сообщают, что афганскими членами этой делегации являются Анвар-уль-Хак Ахади, министр финансов правительства Карзая, и Шах Мохаммад Мехраби, бывший член Высшего совета Центрального банка Афганистана.