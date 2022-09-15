Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена, преследуя свои внутриполитические цели, поддержала в Гаити такие силы, при которых ни о какой демократии в стране говорить не приходится, заявил бывший посол Вашингтона в этой стране Дэниел Фут. Об этом 14 сентября сообщает New York Post.

Последствия землетрясения в Гаити USAID’s Bureau for Humanitarian Assistance

По словам дипломата, после убийства бывшего президента страны Жовенеля Моиза Вашингтон поддержал Ариэля Анри, который стал действующим премьер-министром и президентом республики, потому что тот был готов принимать обратно гаитянских мигрантов, которые пытались попасть в США.

Анри должен был уже организовать новые выборы. Но в сентябре 2021 года большая группа гаитянских мигрантов разбила лагерь в Дель-Рио, штат Техас. Такое развитие событий стало внутриполитической проблемой для Байдена, и после того как Анри согласился принять депортированных гаитян, администрация Байдена перестала настаивать на необходимости улучшения ситуации с демократией в этой стране.