Москва, 15 сентября 2022, 13:54 — REGNUM В результате массированных огневых ударов ВКС России потери двух механизированных бригад ВСУ в районах Красного Знамени и Новогригоровке Николаевской области, а также 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах Сухой Ставки и Белогорки Херсонской области составили до 500 убитыми и ранеными. Об этом 15 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.
Кроме того, в районе населённого пункта Спорное Донецкой Народной Республики в ходе безуспешных действий 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 80 киевских боевиков убитыми, восемь бронированных машин и пять пикапов.