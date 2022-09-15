Москва, , 13:54 — REGNUM В результате массированных огневых ударов ВКС России потери двух механизированных бригад ВСУ в районах Красного Знамени и Новогригоровке Николаевской области, а также 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах Сухой Ставки и Белогорки Херсонской области составили до 500 убитыми и ранеными. Об этом 15 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«В результате массированных огневых ударов потери 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное Знамя и Новогригоровка Николаевской области, а также 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Сухой Ставок и Белогорка Херсонской области составили до 500 военнослужащих убитыми и ранеными и более 40 единиц военной техники», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в районе населённого пункта Спорное Донецкой Народной Республики в ходе безуспешных действий 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 80 киевских боевиков убитыми, восемь бронированных машин и пять пикапов.