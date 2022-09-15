Бишкек, 15 сентября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Люди в приграничных районах Киргизии и Таджикистана живут за счет контрабанды и не видят помощи от центральных властей в решении проблемы дефицита воды и земли. Такое мнениеИА REGNUM высказал эксперт по ТуркестануАждар Куртов.

Иван Шилов ИА REGNUM На границе с Киргизией

Напоминаем, столкновение между пограничниками Киргизии и Таджикистанапроизошло днем 14 сентября. Несколько военнослужащих погибли, есть раненые. Киргизия и Таджикистан обменялись обвинениями в проведении незаконных работ на неописанных участках границы.

Эксперт напомнил, что динамика социальных и экономических проблем в приграничных районах стран Туркестана крайне негативная.

«Производств не было, нет и не предвидится. Земли и воды на всех не хватало даже пять лет назад, не хватает сейчас, и я даже боюсь представить, что будет к условному 2027 году. Работы у местного населения тоже нет, как нет и намека на решение проблем центральной власти», — сказал эксперт.

По его мнению в таких условиях, люди «стали зарабатывать доступным им способом».

«Контрабанда через границу является незаконным, но чуть ли не единственным способом заработка. Часть российского ГСМ из России, который по льготным ценам поставляется в Киргизию, контрабандой уходит в Таджикистан. Через киргизско-китайскую границу идут потоки контрабандных китайских товаров, которые затем поставляются на рынок ЕАЭС. Часть конфликтов на границе с Киргизией связаны именно с контрабандой», — отметил Куртов.

Аналитик подчеркнул, что проблемы бытового характера были всегда и везде.

«Возможно, люди в Киргизии и Таджикистане просто устали от ситуации, которая не меняется десятилетиями. Недовольство растет и однажды перерастает в столкновения с применением оружия. Логика тут проста — люди считают, что власти им не помогут и решают проблемы самостоятельно и доступным им способом», — подчеркнул эксперт.

Собеседник отметил, что судя по тому, что в конфликтах за последние несколько лет стороны перешли от закидывания друг друга камнями к применению огнестрельного оружия, а в некоторых случаях и минометов — дальше будет хуже.

«Конфликты будут случаться чаще, будут более длительными, жестокими и кровавыми», — резюмировал он.

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