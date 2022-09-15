Таллин, , 13:51 — REGNUM

Энергетика Администрация Липецкой области

В четверг, 15 сентября, национальный парламент Эстонии Рийгикогу в заключительном, третьем чтении принял законопроект об универсальной услуге электроснабжения. Об этом сообщила канцелярия Рийгикогу.

За принятие закона проголосовали 60 депутатов, еще 23 депутата не стали голосовать. Всего в момент голосования в зале заседаний присутствовали 83 народных избранника из 101.

Законопроект обязывает государственное энергетическое предприятие Eesti Energia с октября 2022 года по 30 апреля 2026 года продавать электричество бытовым потребителям и всем продавцам электричества Эстонии в виде универсальной услуги, стоимость которой определяет Департамент конкуренции.

Одним из критериев решения департамента должно стать соблюдение принципа «разумной прибыли» энергопредприятий. При этом законопроект не устанавливает стоимость универсальной услуги.

Бытовые потребители смогут перейти на универсальную услугу без требования оплатить неустойку за расторжение действующего договора. Потребитель также сможет в любой момент отказаться от универсальной услуги, отмечается в новом законе.

По сообщениям эстонских СМИ, данный закон позволит сотням тысяч энергопотребителей страны отказаться «со дня» от разорительных для них договоров оплаты электроэнергии по биржевым ценам.