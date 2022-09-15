Валуйский район, Белгородская область, 15 сентября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Всероссийский студенческий корпус спасателей и добровольцы Народного фронта продолжают оказывать помощь беженцам, прибывшим в Белгородскую область. Волонтеры снова занимались формированием на складах продуктовых наборов, доставкой гуманитарной помощи в Валуйский район региона, а также оказывают помощь беженцам, перебирающимся в пункты временного размещения.

ИА REGNUM Гуманитарная помощь

Кроме того, студенты-спасатели тоже помогали встречать у границы семьи из Харьковской области, а потом сопровождали их в Старый Оскол.