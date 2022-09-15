Раиси выразил благодарность РФ за поддержку в вопросе принятия Ирана в ШОС
Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Президент Ирана Ибрагим Раиси поблагодарил Россию за поддержку членства Тегерана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Hossein Razaqnejad
Президент Ирана Ибрагим Раиси
«Признателен вам за поддержку членства Ирана в Шанхайской организации сотрудничества», — сказал Раиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Самарканде.
Он также добавил, что от присоединения Тегерана к ШОС выиграет не только Иран, но и все члены объединения.
Как сообщало ИА REGNUM, Иран подписал меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества.