Лондон, , 13:37 — REGNUM Вероятность развития астмы у детей значительно выше, если их отец в детстве подвергался воздействию табачного дыма, показало новое исследование международной группы ученых, и риск возрастает еще больше, если их отец позднее сам начал курить. Об этом 15 сентября сообщает газета Guardian.

Курение Maxpixel.freegreatpicture.com

Результаты исследования, опубликованные в журнале European Respiratory Journal, являются новым свидетельством межпоколенческой связи, при которой курение может наносить ущерб здоровью людей, родившихся двумя поколениями позже.

«Мы обнаружили, что риск развития неаллергической астмы у детей увеличивается на 59%, если их отцы подвергались воздействию пассивного курения в детстве, по сравнению с детьми, чьи отцы не подвергались такому воздействию, — заявил один из соавторов исследования из Мельбурнского университета Цзячэн Лю. — Риск еще выше — на 72%, если отцы подвергались воздействию пассивного курения и в дальнейшем курили сами».

Исследование провела группа австралийских, британских и шри-ланкийских ученых.

«Наши результаты показывают, что вред, наносимый курением, может сказаться не только на курильщиках, но и на их детях и внуках», — предупредил другой соавтор исследования доктор Дин Буй.

Учитывая полученные выводы, мужчинам следует по возможности избегать курения, чтобы снизить риск для здоровья сыновей и внуков, добавил Буй.

Глава отдела здравоохранения в британской организации Asthma + Lung UK Джон Фостер сказал:

«Это исследование по-настоящему шокирует, показывая, что негативные последствия курения могут сохраняться на протяжении нескольких поколений. Тот факт, что у детей, родившихся сегодня, риск развития астмы увеличивается на 59%, если их отец в детстве подвергался пассивному курению, показывает, какое огромное влияние курение оказывает на здоровье других людей».

Выводы основаны на анализе подробных данных о здоровье 1689 пар мужчин и их потомков, собранных в рамках длительного Тасманийского лонгитюдинального исследования здоровья в Австралии.

«Наши результаты свидетельствуют о том, что если мальчики подвергаются пассивному воздействию табачного дыма со стороны родителей в возрасте до 15 лет, то у их потомства повышается риск развития неаллергической детской астмы, — говорится в статье об исследовании. — Воздействие табачного дыма со стороны отца в возрасте до 15 лет является основным фактором риска развития неаллергической астмы».

Читайте ранее в этом сюжете: В России могут запретить продажу опасных сигарет