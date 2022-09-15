Доха, 15 сентября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Власти Катара отказались от прямых переговоров с Израилем об открытии консульства в Дохе на время проведения Чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом 15 сентября сообщает источник Al-Araby-al-Jadid.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Катар

По данным источника, ранее Израиль через посредничество ФИФА предложил катарским властям обсудить вопрос присутствия израильских болельщиков на мундиале.

Ранее израильские СМИ сообщали о том, что на протяжении последних недель продолжались тайные переговоры катарской и израильской делегаций, однако эти сообщения не подтвердились.

Предполагалось, что израильское консульство будет действовать на временной основе и закроется по окончанию чемпионата, однако в Дохе отклонили и это предложение.