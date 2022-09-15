Таллин, , 13:28 — REGNUM Бизнес в Эстонии не конкурентоспособен в отношении соседей из Северной Европы, потому что власти страны оперативно не реагируют на внешние вызовы. Об этом известный эстонский банкир, совладелец судоходной компании Tallink Group и председатель правления IT-фирмы Infortar Айн Ханшмидт заявил порталу новостей гостелерадиовещания страны ERR.

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Власти Северных стран, имея больший опыт государственного строительства, быстрее и решительнее реагируют на макроэкономические проблемы, убежден он: «У нас нет конкурентного преимущества перед Швецией и Финляндией. Например, цены на энергоносители выросли десятикратно, и шведское и финское правительство очень быстро отреагировали, выделив миллиарды для своих энергетических предприятий».

При этом, добавил он, рекордный уровень инфляции заставляет с критической точки зрения оценивать нынешнее экономическое положение Эстонии. Что означает высокая инфляция, спросил бизнесмен и сам ответил: у людей снижается покупательная способность, и за те же деньги они могут купить меньше товаров, чем прежде. Кроме того, промышленность вынуждена снижать объемы производства, а какие-то предприятия вообще закрываются из-за роста цен на сырье. Это ведет к безработице, и повторяется новый виток спирали, пояснил он.

Ханшмидт уверен, что найти выход невозможно без решения энергетической проблемы, потому что энергетика — важное условие для привлечения инвестиций. Поэтому, добавил он, первостепенным остается вопрос взаимодействия государства и частного бизнеса в деле строительства СПГ-терминала, а также долгосрочные контракты на поставки сжиженного газа из США.

«Сейчас время больших вызовов. И как мы влияем на экономику Эстонии, так и экономика Эстонии влияет на нас», — считает эстонский предприниматель.