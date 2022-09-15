Лос-Анджелес, США, 15 сентября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Актёр Сильвестр Сталлоне изменил уже вторую татуировку с портретом жены Дженнифер Флавин. Об этом сообщил Page Six.

Кадр из трейлера Сильвестр Сталлоне в фильме «Самаритянин» режиссёра Джулиуса Эйвери

Артист перебил тату с изображением глаз жены на глаза снежного барса. По данным издания, изначально Сталлоне хотел исправить на лицо Чудо-женщины, однако затем передумал и выбрал ирбиса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поклонники Сильвестра Сталлоне заметили, что актёр исправил татуировку с лицом Флавин на изображение его покойного пса Буткуса, после чего появились слухи о разладе в его отношениях с женой. Позже актёр подтвердил, что они находятся в процессе развода с августа 2022 года.