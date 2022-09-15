Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Страны Запада поступают со своим словом, как его хозяева, забирая его, когда захотят. Об этом 15 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Встреча двух лидеров проходит в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Путин прокомментировал слова Раиси о недоговороспособности Запада.

«Они хозяева своего слова: хотят — дают, хотят — забирают», — сказал президент России.