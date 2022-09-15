Благовещенск, 15 сентября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Амурской области 17–20 сентября изменятся погодные условия, будут идти сильные дожди. В Тындинском районе прогнозируется выпадение мокрого снега, сообщил телеграм-канал амурского гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следы на мокром снегу

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Сильные дожди будут идти на северо-западе региона, местами возможны грозы. Осадки будут сопровождаться сильным ветром с порывами до 21 м/с. Температура на юге области к 20 сентября опустится до — 3 градусов ночью.

«В связи с крайней неустойчивостью атмосферных процессов, прогноз погодных условий будет ежедневно корректироваться суточными прогнозами погоды», — подчеркнули синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии из-за сильного ветра появляются обрывы проводов, падают остановочные комплексы. 14 и 15 сентября школьникам разрешили не приходить на уроки из-за погодных условий.