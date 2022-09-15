В Якутске усилят работы по восстановлению электроснабжения
Якутск, 15 сентября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В столице Якутии устраняют последствия шквалистого ветра. ПОА «Якутскэнерго» получило 111 заявок от потребителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября в оперативном штабе республики.
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В том числе зафиксированы шесть отключений электроэнергии. Восстанавливают линии на Сергеляхском шоссе, улице Сергеляхская, а также в пригороде столицы — микрорайоне Марха и поселке Маган.
По его словам, силы и средства для устранения последствий непогоды будут усилены. Звонки горожан принимаются по горячей линии. За ночь восстановлено электроснабжение на восьми участках.
Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура оценит оперативность восстановления электроснабжения в Якутске после шквалистого ветра 8 сентября. Внимание также уделят качеству взаимодействия аварийных служб.