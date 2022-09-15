Вашингтон, , 13:24 — REGNUM Ключевые фигуры из числа республиканцев в палате представителей США начали 14 сентября проверку того, не шли ли средства, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, на преподавание критической расовой теории детям, сообщает New York Post.

Урок расовой гигиены в средней школе нацистской Германии

«Республиканцы расследуют использование финансовой помощи по борьбе с COVID-19, выделенной для смягчения последствий вируса и безопасного открытия школ», — говорится в письме, направленном секретарю Департамента образования Мигелю Кардоне законодателями Республиканской партии.

«Основываясь на недавних отчетах, Министерство образования разрешает направлять выделяемые в рамках Закона о помощи, поддержки и экономической безопасности на борьбу с коронавирусом (CARES) и связанным с ним фондам помощи пострадавшим от пандемии COVID-19 на продвижение расовых предубеждений и других прогрессивных левых программ», — добавили законодатели.