Вашингтон, 15 сентября 2022, 13:24 — REGNUM Ключевые фигуры из числа республиканцев в палате представителей США начали 14 сентября проверку того, не шли ли средства, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, на преподавание критической расовой теории детям, сообщает New York Post.
«Отставки и назначения»
Республиканцы в США проверят, куда пошли деньги на борьбу с коронавирусом
«Республиканцы расследуют использование финансовой помощи по борьбе с COVID-19, выделенной для смягчения последствий вируса и безопасного открытия школ», — говорится в письме, направленном секретарю Департамента образования Мигелю Кардоне законодателями Республиканской партии.
«Основываясь на недавних отчетах, Министерство образования разрешает направлять выделяемые в рамках Закона о помощи, поддержки и экономической безопасности на борьбу с коронавирусом (CARES) и связанным с ним фондам помощи пострадавшим от пандемии COVID-19 на продвижение расовых предубеждений и других прогрессивных левых программ», — добавили законодатели.
Расследование ведут член Комитета палаты представителей по надзору и реформам Джеймс Комер и член Комитета по образованию и труду Вирджиния Фокс.
Антироссийская пропаганда — информационная политика ряда западных стран и их союзников в России, направленная на очернение действий российского государства и граждан. Она проводится для достижения экономических или политических целей, имеющих лишь опосредованное отношение к России. Ситуация обострилась после возвращения Крыма в состав России в 2014 году и особенно - после начала специальной военной операции России в 2022 году.
Так, одним из ярких проявлений антироссийской пропаганды стали обвинения во вмешательстве Москвы в президентские выборы в США в 2016 году. Несмотря на отсутствие какой-либо доказательной базы американские, а вслед за ними европейские СМИ уже три года пишут о руке Москвы, которая стоит за избранием Дональда Трампа президентом. По всей видимости, эти обвинения стали частью борьбы внутри американской элиты. Непосредственными выгодоприобретателями от развязанной политики русофобии также являются главы военно-промышленного комплекса США, энергетические компании, пытающиеся вытеснить российских конкурентов с мирового рынка оружия и энергоресурсов.
Так, одним из ярких проявлений антироссийской пропаганды стали обвинения во вмешательстве Москвы в президентские выборы в США в 2016 году. Несмотря на отсутствие какой-либо доказательной базы американские, а вслед за ними европейские СМИ уже три года пишут о руке Москвы, которая стоит за избранием Дональда Трампа президентом. По всей видимости, эти обвинения стали частью борьбы внутри американской элиты. Непосредственными выгодоприобретателями от развязанной политики русофобии также являются главы военно-промышленного комплекса США, энергетические компании, пытающиеся вытеснить российских конкурентов с мирового рынка оружия и энергоресурсов.