* талибов — запрещённая в России организация

Доха, , 13:21 — REGNUM Мохаммад Наим Вардак, назначенный талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) глава посольства Афганистана в Дохе, встретился с временным поверенным в делах Норвегии. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Доха Francisco Anzola

Посольство Афганистана, не сообщая подробностей, написало на своей странице в «Твиттере», что стороны обсудили текущую ситуацию в Афганистане, в том числе вопрос образования девочек.

В посольстве добавили, что на встрече также обсуждались вопросы гуманитарной помощи, проекты развития, ситуация в области безопасности и взаимодействие Норвегии с правительством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Наим Вардак также является пресс-секретарём политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре.

В то время как Вардак беседует об образовании девочек с временным поверенным в делах Норвегии, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже год не пускают девочек старше шестого класса в школу.

Напомним, Норвегия стала первой европейской страной, принявшей делегацию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после их прихода к власти в Афганистане. На трёхдневной встрече в Осло, состоявшейся в январе этого года, представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за закрытыми дверями встретились с западными дипломатами и рядом представителей афганского гражданского общества.

Но позже Норвегия заявила, что она «разочарована» из-за отношений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).