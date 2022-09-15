Вашингтон, 15 сентября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Ходатайство в суд о сокращении размера алиментов на дочь подал Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена. Об этом 15 сентября сообщает издание NWA Democrat-Gazette со ссылкой на судебный документ.

Center for Strategic & International Studies Хантер Байден

Отмечается, что Байден-младший обратился со своей просьбой в суд округа Индепенденс в штате Арканзас. Именно там в 2020 году был инициирован иск к Байдену об установлении отцовства и там проживают его дочь и её мать Лунден Робертс.

Свою просьбу Хантер Байден объяснил «существенным изменением финансовых обстоятельств, включая, помимо прочего, свой доход».

Издание отмечает, что в ходатайстве сын президента не даёт конкретной информации о своих доходах или активах, но указывает на то, что расчёт его выплат не соответствует новым нормам.

Как пишет издание, дочь Хантера Байдена родилась в 2018 году. Первоначально сын президента отрицал факт отцовства, но позже результат теста показал, что он является отцом ребёнка. Позднее суд обязал его платить алименты.