Екатеринбург, 15 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Свердловской области осудили жителя Иркутска, похитившего у граждан более 264 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Https://pixabay.com Деньги

Установлено, что в 2014 году мужчина создал ссудно-сберегательный центр, который осуществлял деятельность по принципу финансовой пирамиды. Офисы центра находились в нескольких регионах России: в Свердловской и Челябинской областях, Пермском крае и республике Башкортостан.

Граждане вкладывали деньги под 11% годовых, однако в 2018 году все офисы центра закрылись. Жертвами финансовой пирамиды оказались 472 человека. Общая сумма ущерба гражданам составила 264,7 млн рублей.

Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и постановил взыскать с него сумму причинённого ущерба.